В Украине нашли свалку с тоннами опасных медотходов: в том числе из СОVID-19-лабораторий

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Таисия Ерохина
Национальная полиция Украина обнаружила несанкционированные свалки эпидемически опасных медицинских отходов. Среди них и медицинские предметы, вывезенные из СОVID-19-лабораторий. Об этом сообщается на сайте МВД.
Свалка с медотходами. Фото: МВД
По данным правоохранителей, фирма-лицензиат, зарегистрированная в Киевской области, свозила различные медицинские изделия в складские помещения, непредвиденные для хранения и утилизации. Незаконную свалку обнаружили на территории Киевской и Николаевской областей. Там нашли тонны медицинских отходов: использованные инструменты, дезинфекционные средства, органические отходы, предметы с остатками биологических жидкостей, а также отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с коронавирусом. Уже занялись безопасной утилизацией этого.
Правоохранители проверяют информацию и устанавливают виновных за грубое нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Также о происшествии проинформированы местные власти.
Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 УКУ). Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет, а также невозможность занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет, а еще штраф. В дальнейшем следователи рассматривают возможность открытия дела по еще одной статье УКУ — 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
Фотографии и видео, сделанные на месте незаконной свалки медицинских отходов, ярко свидетельствуют о масштабе нарушений.
Как сообщалось ранее, названы три региона с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Украине.
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