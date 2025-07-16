В Украине только за последние сутки вода унесла жизни 12 человек. Среди них – ребенок 2016 г.р., который утонул на пляже "Аква Жур" в Харькове. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Украине массово тонут люди: что происходит

Роковые случаи зафиксированы в разных уголках страны – Николаевской, Ивано-Франковской, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской, Ровенской, Днепропетровщине, Черниговской, Кировоградской областях и в Киеве.

"Статистика поражает своей жестокостью: с начала прошлого года на водных объектах Украины погибли 463 человека, из них – 41 ребенок. Эти числа должны стать тревожным сигналом для каждого. Вода не прощает неосторожности", – отмечают спасатели.

Сообщается, что сегодня в Винницкой области нашли тело 22-летнего жителя с. Березовка Могилев-Подольского района, трагически погибшего на территории затопленного гранитного карьера. Во время отдыха парень нырнул в водоем и не выплыл на поверхность.

Поисковые работы продолжались почти двое суток. Погибшего нашли водолазы ГСЧС на глубине 11 метров с помощью подводного дрона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в конце июня уже три случая исчезновения маленьких детей произошли в западной части Украины. Малолетние дети теряются без присмотра родителей, поэтому спасатели и поисковые отряды ищут детей по несколько суток. К счастью, три поиска оказались успешными и детей нашли живыми и невредимыми.