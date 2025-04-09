В Украине горели автомобили ВСУ и объекты "Укрзализныци": где действовали диверсанты

В Украине разоблачили 9 диверсантов, действовавших в разных областях. Преступления разоблачили в Киеве, Киевской, Запорожской, Винницкой и Львовской областях.

Задержание диверсантов. Фото Киевской городской прокуратуры

В Офисе генпрокурора отметили, что о подозрении 9 гражданам по факту совершения диверсий (ч. 5 ст. 27, ч. 2, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 113 УК Украины).

Об обстоятельствах преступлений в Офисе рассказали, что два сообщника подожгли релейный шкаф в Дарницком районе столицы. Такую задачу злоумышленникам дал гражданин РФ, привлекая их к диверсиям через Telegram. Видео поджога присылали заказчику как доказательство выполненной задачи.

Группа диверсантов для поджога релейных шкафов – в Буче и Киеве создал киевлянин. К диверсиям привлек троих мужчин. В Офисе объяснили, что каждый из участников группы исполнял свою роль – кто покупал легковоспламеняющееся вещество, кто совершал поджог и один из участников выполнял роль оператора. Указания сам организатор получал через Telegram от неустановленного лица.

"На Запорожье подозреваемый сначала совершил поджог автомобиля Сил Обороны Украины, а затем — релейного шкафа, который находится на главном пути одного из местных участков. Поджоги подозреваемый снимал на телефон для последующей отправки видеозаписи заказчику в обмен на денежное вознаграждение", — рассказали об очередном преступлении в Офисе.

В Винницкой области двое иностранцев, по заказу спецслужб РФ, договорились об совершении поджогов. По инструкциям организатора исполнитель поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне. Злоумышленник был задержан на обратном пути после совершения преступления. Организатор был задержан, когда он прибыл во Львовскую область для подготовки следующих диверсий на территории Украины.

В Офисе генпрокурора отметили, что все задержанные находятся под стражей.









Напомним, портал "Комментарии" писал, что диверсанты "охотились" за автомобилями ВСУ в Киеве.



