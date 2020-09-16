В Украине через несколько лет может закончиться питьевая вода

Народный депутат Украины Валерия Заружко поделилась мнениями экспертов, которые склоняются к резкому уменьшению запасов питьевой воды в Украины. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

В ближайшем будущем, по мнению экспертов, Украина может столкнуться с дефицитом воды. Причина подобных заявлений в том, что зима была практически без снега. Именно это привело к тому, что в 2020 в Украине наблюдается самый низкий уровень воды за сто лет.

Сегодня среди всех стран мира Украина занимает 125 место по уровню обеспечения водой. По сравнению с многими европейскими странами наш запас воды очень мал и составляет даже меньше одной тысячи кубических метров на человека.

"Для сравнения в Великобритании - это 5 тысяч кубометров на человека, в Германии - 3 тысячи. Дефицит воды значительно усилился этой весной, потому что у нас была теплая зима без осадков и не произошло наполнения наших природных источников и бассейнов за счет осадков", - прокомментировал Андрей Никитин, директор КП "Житомирводоканал".

Есть риски того, что некоторые города обеспечить водой не удастся. Кроме того, реки исчезают со стремительной скоростью: это связано с тем, что в Украине не научились рационально потреблять воду. По прогнозам ученых, запасов воды может хватить до 2050 года, а что будет дальше - непонятно. Несмотря на это, в Государственном агентстве водных ресурсов утверждают, что использование воды поддерживается примерно на одном уровне и в водохранилищах запасов более чем достаточно.

Еще более безрадостна картина непосредственно с питьевой водой. По мнению президента Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Циганок, артезианскую воду стоит использовать только для питьевого водопотребления, так как уже сегодня Украина масштабными темпами теряет питьевую пресную воду. По словам эксперта, это серьезная проблема, которая не может не пугать.

"Мы видим дефицит питьевой воды, при этом не знаем реального количества питьевой артезианской воды", - отметила она.

Эколог сообщила, что артезианские источники не посчитаны государством. По ее словам, в Украине нет ни одного специалиста, который бы мог сказать: "У нас на ближайшие 50-100 лет есть такое-то количество питьевой артезианской воды".

"Во-первых, нужно провести мониторинг и понять текущую ситуацию. Во-вторых, надо запретить использовать уникальные источники артезианской воды для нужд сельского хозяйства. Сейчас это делают, потому что законом не запрещено. Хотя, на мой взгляд, это вообще недопустимая, криминальная аномалия", - заявила специалист.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине на 20% подорожает вода.





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