В Трускавце подростки поиздевались и избили парня с инвалидностью (ВИДЕО)

В сети распространили видео, на котором группа подростков, в большинстве девушки и парень издеваются над парнем с инвалидностью, избивают его и унижают. При этом они снимали это на видео и веселились. По видео понятно, что парень, над которым издеваются, имеет недостатки психического характера, не может разговаривать и плачет.

На Львовщине избили парня с инвалидностью

Внимание, видео содержит нецензурную лексику и чувствительные кадры!

Полицейские установили подростков, причастных к совершению хулиганских действий в отношении парня с инвалидностью в Трускавце. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Проводится досудебное расследование. Правоохранители опрашивают детей в присутствии родителей и психолога, устанавливаются все происшествия.

Как установили правоохранители, событие произошло вчера, 19 марта, около 20:00 на улице Мазепы в городе Трускавец, Дрогобычского района. Четверо девушек и один парень в возрасте 11-14 лет совершили хулиганские действия в отношении 18-летнего парня с инвалидностью. Все участники происшествия – жители Трускавца.

При этом они снимали видео, которое выложили в одну из социальных сетей.

По факту следователи полиции Львовской области начали уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Днепропетровской области старшеклассница заставила 10-летнего мальчика стать на колени из-за конфликта с ее младшей сестрой, при этом акт буллинга тоже снимали на видео.