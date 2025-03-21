В Тернополе 14-летнюю девушку заставляли совершить теракт: чем враг ее шантажировал

В Тернополе 14-летняя школьница организовала теракт, потому что вражеские спецслужбы, которые ее завербовали, шантажировали девушку ее откровенными фото. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

14-летнюю тернополянку шантажировали "нюдсами" в телефоне

Отмечается, что россияне заметили девушку, когда она искала быстрые заработки в Телеграм-каналах. Чтобы привлечь ее к сотрудничеству, оккупанты "взломали" ее телефон. Они шантажировали девушку и угрожали слить откровенные фото несовершеннолетней в интернет.

"Как следствие, школьница согласилась работать на врага и по инструкциям оккупантов изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ). Затем она спрятала его в рюкзак и скрытно оставила под автомобилем, припаркованным рядом с админзданием полиции. В этот момент российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать СВУ, чтобы убить свою агентку и максимальное количество проходивших рядом граждан", – говорится в сообщении.

Правоохранители сорвали враждебные планы – своевременно обнаружили и нейтрализовали взрывчатку, задокументировали взрывную деятельность России и задержали исполнительницу преступления.

Пока ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на террористический акт).

Злоумышленница находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Тернопольской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в центре Ровно произошел теракт: среди бела дня взорвался автомобиль .