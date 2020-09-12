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Главная Новости Общество происшествия В Сумской области разбился самолет, погиб пилот
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В Сумской области разбился самолет, погиб пилот

Жертв или пострадавших кроме пилота спасатели не обнаружили

сегодня, 12:29
Автор:

Татьяна Веремеева

В субботу, 12 сентября, возле села Дякивка Буринского района обнаружили разбитый легкомоторный самолет. Пилот погиб. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Сумской области разбился самолет, погиб пилот

В ГСЧС сообщили о происшествии в 8:10 утра. На месте происшествия выявили легкомоторный самолет, который предварительно идентифицировали как "Х-32 Бекас". Кроме пилота жертв или пострадавших не обнаружили.

Сообщается, что сейчас на месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа из 14 человек и четырех единиц техники. Обстоятельства происшествия пока не известны.

Ранее "Комментарии" писали, что грузовой самолет компании South West Aviation разбился сразу после взлета недалеко от столицы Южного Судана Джубе. Кроме того, сообщается, что воздушное судно загорелось. Как заявили изданию очевидцы, по меньшей мере 17 человек погибли в результате авиакатастрофы. Также известно, что один человек выжил, но его госпитализировали в критическом состоянии.Сообщается, что самолет направлялся в населенные пункты Вау и Авейль. Он должен был доставить продукты и зарплаты для сотрудников компании.


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