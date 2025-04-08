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В Сумской области произошел мощный взрыв: врачи борются за жизнь ребенка

В Сумской области подорвался на мине 13-летний парень

сегодня, 15:02
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Недилько Ксения

Происшествие произошло вчера в одной из громад Сумщины. 13-летний парень со своим другом гуляли у оврага. Ребёнок толкнул ногой неизвестный предмет, после чего и произошел взрыв.

В Сумской области произошел мощный взрыв: врачи борются за жизнь ребенка

Иллюстративное фото

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской областной военной администрации.

К утру сегодня состояние ребенка стабильно тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом главу области проинформировали руководители соответствующих структурных подразделений.

"Нам остается молиться о жизни парня. Уверен, что врачи сделают все возможное для сохранения его жизни, подчеркнул Владимир Артюх. – Мы же, в свою очередь, должны сделать все возможное, чтобы таких случаев больше не было. Поэтому учебные заведения должны провести воспитательные часы и уроки в Классах Безопасности, на которых еще раз проговорить, что необходимо делать в случае обнаружения опасного предмета".

Местных жителей предупреждают:

Если вы заметили подозрительный предмет:

Не приближайтесь!

Не прикасайтесь!

Не пытайтесь перенести или разобрать!

Немедленно сообщите по номеру 101!

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Харьковской области 62-летний житель города Изюм накануне в лесу нашел неизвестный взрывной предмет. Мужчина принес его домой и разрубил топором. Устройство сдетонировало. В результате взрыва пострадавший получил телесные повреждения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты и взрывотехники.                                                                                                                                  



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