В Сумской области произошел мощный взрыв: врачи борются за жизнь ребенка

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Недилько Ксения
Происшествие произошло вчера в одной из громад Сумщины. 13-летний парень со своим другом гуляли у оврага. Ребёнок толкнул ногой неизвестный предмет, после чего и произошел взрыв.
Иллюстративное фото
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской областной военной администрации.
К утру сегодня состояние ребенка стабильно тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом главу области проинформировали руководители соответствующих структурных подразделений.
Местных жителей предупреждают:
Если вы заметили подозрительный предмет:
Не приближайтесь!
Не прикасайтесь!
Не пытайтесь перенести или разобрать!
Немедленно сообщите по номеру 101!
Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Харьковской области 62-летний житель города Изюм накануне в лесу нашел неизвестный взрывной предмет. Мужчина принес его домой и разрубил топором. Устройство сдетонировало. В результате взрыва пострадавший получил телесные повреждения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты и взрывотехники.
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