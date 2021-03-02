В Сумской области патрульные пытали задержанного инвалида (фото)

В Сумской области двум полицейским сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Патрульные пытали задержанного инвалида (фото из открытых источников)

По данным следствия, патрульные пристали к мужчине и потребовали предъявить документы. Тот отказался их предоставить и заметил, что не нарушает закон и является инвалидом второй группы. Это подтвердили соседи по дому. Сотрудники полиции все равно произвели физическое задержание мужчины, наступая коленом на его шею и голову.





Потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести: многочисленные ссадины головы, руки и ноги, синяки, а также перелом пальца правой кисти. Ковпаковский райсуд города Сумы установил, что требование полицейских предъявить потерпевшим документы для проверки не связано с нарушением им общественного порядка или другими неправомерными действиями.

Напомним, в Закарпатской области патрульных полицейских подозревают в превышении полномочий и насилии: копы остановили машину, а затем избили пассажиров и применили слезоточивый газ. Об этом информирует Государственное бюро расследований. Так, 7 января в городе Мукачево патрульные остановили Citroen, в котором ехали трое человек. Затем один из полицейских неожиданно применил слезоточивое вещество "Терен 4" к одному из пассажиров, после чего повалил потерпевшего на землю и избивал его тело ногами. А через 5 минут к избиению присоединились еще двое копов.

Как сообщали ранее журналиста из Харькова — Алексея Кусова — избили около его собственного дома. Сразу после этого он заявил — нападение на него было заказным. Все произошло поздно вечером. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения, установленные во дворе. Журналист как раз возвращался домой из супермаркета с пакетом продуктов в руках. Затем, как свидетельствует видео, к нему подошли двое мужчин, одетых во все темное. Они набросились на Кусова, повалили его на землю и стали избивать, в том числе, и ногами. Все это случилось во дворе дома, где журналист живет.

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