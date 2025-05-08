В Сумах женщина продала ребенка за 30 тысяч долларов

Благодаря слаженным действиям правоохранителей удалось предотвратить попытку незаконной передачи новорожденного ребенка за 30 тысяч долларов. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Оперативную информацию о возможном совершении преступления, связанного с торговлей людьми, получили сотрудники криминальной полиции. В ходе проверки выяснилось, что жительница Сумщины, находясь еще на позднем сроке беременности, начала искать желающих приобрести ее будущего ребенка. По предварительным данным, она намеревалась продать новорожденную девочку за 30 тысяч долларов.

Женщина продала ребенка в Сумах. Фото: НПУ



Уже после рождения ребенка 1 мая этого года он перешел к практической реализации своего плана. Женщина согласилась передать младенца жителю Белопольской громады, предложив оформление фиктивного отцовства. Первоначально она получила задаток на сумму 1 тыс. долларов, а при передаче основной части суммы средств злоумышленницу задержали в процессуальном порядке.

В реализации операции по разоблачению и задержанию фигурантки принимали участие сотрудники отделения полиции №1 (г. Белополье), управления уголовного розыска, миграционной полиции ГУНП в Сумской области и оперативники 5-го пограничного отряда ГНСУ.

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры решают вопрос о сообщении женщине о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Следственные действия продолжаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 15 января около 19:50 в полицию обратились неравнодушные прохожие и сообщили о том, что по ул. Тернопольской рядом с мусорными баками обнаружили новорожденного ребенка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Хмельницкой области.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, работники криминальной полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления и ювенальные полицейские. Оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители установили личность роженицы. Ею оказалась 36-летняя местная жительница, родившая мальчика дома, она замотала ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла его на улицу.