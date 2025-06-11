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В Сумах «ждуны» надругались над памятью погибших военных

В Сумах неизвестные совершили акт вандализма на Аллее Славы

сегодня, 08:54
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Недилько Ксения

Вчера на площади Независимости в Сумах обнаружили повреждение одного из баннеров на Аллее Славы. На полотне появился символ "Z" – знак российской агрессии, являющийся прямым надругательством над памятью об украинских героях, боровшихся за свободу Украины. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

В Сумах «ждуны» надругались над памятью погибших военных

Иллюстративное фото

Он отметил, что правоохранители уже устанавливают обстоятельства инцидента и время его совершения. Поиск личности, причастной к акту вандализма, продолжается.

"Обратился к руководству ГУНП в Сумской области с просьбой максимально оперативно найти виновного и привлечь к ответственности.

Соответствующее поручение – как можно скорее восстановить поврежденное полотно и убрать следы вандализма – уже предоставлено.

Мы не позволим презирать память наших героев", – подчеркнул глава области.

В Сумах «ждуны» надругались над памятью погибших военных - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сейчас на Сумском направлении проходят тяжелые бои. Тем не менее, за долгое время украинским военным удается отодвигать врага.

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, что Сумщиной наконец-то начались серьезно заниматься в "высших кабинетах".

"Уже есть участки, где врага удалось немного подвинуть. Например, в районе Юнаковки. Незначительно, но подвинули. Потому что это очень важная деревня для всей обороны. Враг наступает пехотными группами и не успевает закрепляться, после чего есть возможность выбивать оттуда это д*рьмо", — отмечает военный.

Мирошников добавляет, что только через 15-17 недель после того как ситуация ухудшилась, в высоких кабинетах начали что-то делать и принимать нормальные адекватные решения.



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