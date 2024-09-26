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В Сумах возле автомобильного моста обнаружили фугасную авиабомбу

Сегодня в Сумах обнаружили вражескую 500-килограммовую авиабомбу

сегодня, 08:28
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Недилько Ксения

В Сумах, утром 26 сентября возле автомобильного моста Ивана Харитоненко обнаружена вражеская управляемая авиационная бомба ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

В Сумах возле автомобильного моста обнаружили фугасную авиабомбу

Обезвреживание ФАБ-500. Фото: НПУ

На месте работали взрывотехники и все необходимые службы.

Движение автотранспорта и пешеходов по мосту в направлении Героев Крут-Троицкая было временно перекрыто.

"Благодаря оперативной и слаженной работе взрывотехников ГСЧС, полиции угроза взрыва российской авиамомбы, которая не сдетонировала при падении, ликвидирована.

Движение по мосту Ивана Харитоненко в Сумах возобновлено", – отмечают в ОВА.

В Сумах возле автомобильного моста обнаружили фугасную авиабомбу - фото 2


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия

Вчера вечером оккупанты нанесли пять авиаударов (предварительно – КАБами) по территории Запорожья и Запорожского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и Нацполиции.

Восемь человек ранены в результате ночных обстрелов Запорожья. В результате одного из ударов взрывной волной и осколками поврежден многоквартирный дом. Еще одно попадание произошло рядом с частным домом.

Россияне попали в жилую застройку и территорию одного из промышленных предприятий. Изуродованные частные дома. На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы.

Сначала сообщалось, что ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик. Двое раненых во время ночного вражеского обстрела – в больнице. Мужчина в тяжелом состоянии, женщина в состоянии средней тяжести. Позже общее количество раненых выросло до 8 человек. Ужасные фото – по ссылке.



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