logo

BTC/USD

95164

ETH/USD

3119.38

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Сумах художник-пенсионер развращал семилетних учениц
commentss НОВОСТИ Все новости

В Сумах художник-пенсионер развращал семилетних учениц

Мужчина развращал девочек во время занятий по рисованию

14 ноября 2025, 16:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Сумах осужден 60-летний художник, который под видом уроков живописи развращал семилетних девочек. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает портал "Комментарии".

В Сумах художник-пенсионер развращал семилетних учениц

В Сумах художник-пенсионер развращал семилетних учениц

О преступлении стало известно после того, как дети рассказали родителям, что происходило во время занятий. Один ребенок о непристойных действиях, другой, что он заставлял его смотреть порнографические видео. Прокурор в суде полностью доказал его вину.

Суд признал мужчину виновным и назначил 10 лет заключения.

"Десять лет это минимум, который сегодня позволяет закон. Но разве можно измерить в годах то, что украло покой, доверие, способность ребенку смотреть на мир без страха? Я благодарен девочкам, которые не промолчали. В своем младенческом возрасте они сделали то, на что не способны некоторые взрослые, сказали правду", — подчеркнул прокурор.

С пострадавшими работали психологи, была проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты подтвердили: девочки испытали насилие, а последствия оставили глубокий след в их психике.

"Этот приговор не просто наказание одному преступнику. Это сигнал: мы никогда не позволим превращать детство в травму. И это также призыв к изменениям в законодательстве, о которых я не устаю говорить и надеюсь на поддержку народных депутатов.

Наказание за сексуальные преступления против детей должно быть максимально строгим. Поскольку 10 лет это не справедливость, это только ее начало", — подчеркнул Кравченко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве 22-летний мужчина изнасиловал 11-летнего ребенка: как это произошло.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости