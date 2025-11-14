В Сумах художник-пенсионер развращал семилетних учениц

Рубрики
В Сумах осужден 60-летний художник, который под видом уроков живописи развращал семилетних девочек. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает портал "Комментарии".
О преступлении стало известно после того, как дети рассказали родителям, что происходило во время занятий. Один ребенок о непристойных действиях, другой, что он заставлял его смотреть порнографические видео. Прокурор в суде полностью доказал его вину.
Суд признал мужчину виновным и назначил 10 лет заключения.
С пострадавшими работали психологи, была проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты подтвердили: девочки испытали насилие, а последствия оставили глубокий след в их психике.
"Этот приговор не просто наказание одному преступнику. Это сигнал: мы никогда не позволим превращать детство в травму. И это также призыв к изменениям в законодательстве, о которых я не устаю говорить и надеюсь на поддержку народных депутатов.
Наказание за сексуальные преступления против детей должно быть максимально строгим. Поскольку 10 лет это не справедливость, это только ее начало", — подчеркнул Кравченко.
