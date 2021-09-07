В столице Украины действовал "мозговой центр" международного онлайн-казино

В Киеве администрировали международное онлайн-казино, фото: Facebook-страница ГФС Украины

В столице Украины органами Государственной фискальной службы в сотрудничестве с правоохранителями разоблачено международное онлайн казино с многомиллионным валютным оборотом. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

В киевском офисе было налажено администрирование онлайн-казино, которые действовали в разных странах мира, даже тех, где игорный бизнес вне закона. Деятельность электронного игорного заведения и техническую поддержку еще ряда игорных приложений обеспечивали 60 человек, среди которых граждане не только Украины, но и других государств.

Противоправная деятельность прикрывалась за счет регистрации юридического лица и ряда физических лиц-предпринимателей, которые платили налоги, несоизмеримые с реальными доходами дельцов.

По подсчетам фискалов, такая противоправная деятельность ежегодно приносила злоумышленникам около 30 млн долларов США.

"Схема ввода-вывода средств во время игры была построена с использованием различных финансовых инструментов, в том числе и крипто-валюты", — говорится в сообщении ГФС.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее "Комментарии" сообщали, что народный депутат Ярослав Железняк обвинил Государственную фискальную службу Украины в реализации противоправных схем, в частности в лояльных аудиторских проверках, возмещениях и разблокировании налоговых накладных, и потребовал от руководителя Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника предоставить отчет, в котором будут отражены суммы средств, перечисленных недобросовестными налогоплательщиками в государственный бюджет, а также показатели возмещения финансового ущерба после закрытия уголовных производств против таких предприятий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!