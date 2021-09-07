В столице Украины действовал "мозговой центр" международного онлайн-казино

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Лилия Боровая
В Киеве администрировали международное онлайн-казино, фото: Facebook-страница ГФС Украины
В столице Украины органами Государственной фискальной службы в сотрудничестве с правоохранителями разоблачено международное онлайн казино с многомиллионным валютным оборотом. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.
В киевском офисе было налажено администрирование онлайн-казино, которые действовали в разных странах мира, даже тех, где игорный бизнес вне закона. Деятельность электронного игорного заведения и техническую поддержку еще ряда игорных приложений обеспечивали 60 человек, среди которых граждане не только Украины, но и других государств.
Противоправная деятельность прикрывалась за счет регистрации юридического лица и ряда физических лиц-предпринимателей, которые платили налоги, несоизмеримые с реальными доходами дельцов.
По подсчетам фискалов, такая противоправная деятельность ежегодно приносила злоумышленникам около 30 млн долларов США.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Ранее "Комментарии" сообщали, что народный депутат Ярослав Железняк обвинил Государственную фискальную службу Украины в реализации противоправных схем, в частности в лояльных аудиторских проверках, возмещениях и разблокировании налоговых накладных, и потребовал от руководителя Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника предоставить отчет, в котором будут отражены суммы средств, перечисленных недобросовестными налогоплательщиками в государственный бюджет, а также показатели возмещения финансового ущерба после закрытия уголовных производств против таких предприятий.
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