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В столице Украины действовал "мозговой центр" международного онлайн-казино

60 человек из Киева администрировали деятельность онлайн-казино и игорных сайтов в разных странах мира

сегодня, 07:22
Автор:

Лилия Боровая

В столице Украины действовал "мозговой центр" международного онлайн-казино

В Киеве администрировали международное онлайн-казино, фото: Facebook-страница ГФС Украины

В столице Украины органами Государственной фискальной службы в сотрудничестве с правоохранителями разоблачено международное онлайн казино с многомиллионным валютным оборотом. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

В киевском офисе было налажено администрирование онлайн-казино, которые действовали в разных странах мира, даже тех, где игорный бизнес вне закона. Деятельность электронного игорного заведения и техническую поддержку еще ряда игорных приложений обеспечивали 60 человек, среди которых граждане не только Украины, но и других государств.

Противоправная деятельность прикрывалась за счет регистрации юридического лица и ряда физических лиц-предпринимателей, которые платили налоги, несоизмеримые с реальными доходами дельцов.

По подсчетам фискалов, такая противоправная деятельность ежегодно приносила злоумышленникам около 30 млн долларов США.

"Схема ввода-вывода средств во время игры была построена с использованием различных финансовых инструментов, в том числе и крипто-валюты", — говорится в сообщении ГФС.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее "Комментарии" сообщали, что народный депутат Ярослав Железняк обвинил Государственную фискальную службу Украины в реализации противоправных схем, в частности в лояльных аудиторских проверках, возмещениях и разблокировании налоговых накладных, и потребовал от руководителя Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника предоставить отчет, в котором будут отражены суммы средств, перечисленных недобросовестными налогоплательщиками в государственный бюджет, а также показатели возмещения финансового ущерба после закрытия уголовных производств против таких предприятий.


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Источник: https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4660101704023783/
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