kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.10.2020

BTC/USD

12932.57

ETH/USD

410.93

LTC/USD

57.06

НБУ 24.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В США военный самолет упал на жилые дома: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В США военный самолет упал на жилые дома: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Оба пилота погибли на месте

сегодня, 12:32
Автор:

Владимир Лавский

В американском городе Магнолия-Спрингс (штат Алабама) в пятницу, 23 октября, потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает Служба военно-воздушной подготовки Соединенных Штатов Америки в твиттере. 

В США военный самолет упал на жилые дома: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Военный самолет попал в пике в жилом квартале прямо на дома, из-за чего случился масштабный пожар. Оба пилота погибли на месте, о жертвах среди населения на данный момент неизвестно. 

На месте происшествия уже работают работники спецслужб, чтобы выяснить причину катастрофы. 


Как ранее сообщали "Комментарии", в США начали испытания сверхзвукового самолета.

Boom Supersonic был в авангарде перезапуска сверхзвуковых коммерческих полетов с собственной разработкой Overture, реактивного самолета типа Concorde, дебют которого намечен на 2025 год. Самолет стоимостью 200 миллионов долларов в случае успеха может сократить вдвое время в пути и сделать любую точку мира значительно доступнее.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ