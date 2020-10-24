В США военный самолет упал на жилые дома: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

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Владимир Лавский
В американском городе Магнолия-Спрингс (штат Алабама) в пятницу, 23 октября, потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает Служба военно-воздушной подготовки Соединенных Штатов Америки в твиттере.
Военный самолет попал в пике в жилом квартале прямо на дома, из-за чего случился масштабный пожар. Оба пилота погибли на месте, о жертвах среди населения на данный момент неизвестно.
На месте происшествия уже работают работники спецслужб, чтобы выяснить причину катастрофы.
Как ранее сообщали "Комментарии", в США начали испытания сверхзвукового самолета.
VIDEO: A Navy aircraft plane crashed southeast of Mobile, Alabama and at least two people died— KRON4 News (@kron4news) October 24, 2020
Developing details: https://t.co/CCyUqrF5oR pic.twitter.com/vxlsG7TwmI
Boom Supersonic был в авангарде перезапуска сверхзвуковых коммерческих полетов с собственной разработкой Overture, реактивного самолета типа Concorde, дебют которого намечен на 2025 год. Самолет стоимостью 200 миллионов долларов в случае успеха может сократить вдвое время в пути и сделать любую точку мира значительно доступнее.
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