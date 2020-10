В США военный самолет упал на жилые дома: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

В американском городе Магнолия-Спрингс (штат Алабама) в пятницу, 23 октября, потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает Служба военно-воздушной подготовки Соединенных Штатов Америки в твиттере.

Военный самолет попал в пике в жилом квартале прямо на дома, из-за чего случился масштабный пожар. Оба пилота погибли на месте, о жертвах среди населения на данный момент неизвестно.

На месте происшествия уже работают работники спецслужб, чтобы выяснить причину катастрофы.

VIDEO: A Navy aircraft plane crashed southeast of Mobile, Alabama and at least two people died



