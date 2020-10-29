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Главная Новости Общество происшествия В США скончалась известная модель, которая стала первой Русалочкой
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В США скончалась известная модель, которая стала первой Русалочкой

Актрисе и бывшей "Мисс Америка" было 49 лет

сегодня, 09:43
Автор:

Елена Волкова

В США, в городке  Джэксонвилл в штате Флорида, скончалась Леанза Корнетт, которая в 1993 году стала обладательницей титула “Мисс Америка”. Экс-модель также снималась в кино и стала первой актрисой, которая сыграла Ариэль — главную героиню известного мультфильма в постановке "Путешествие Русалочки" от Walt Disney World Resort. Об этом сообщает издание People.

В США скончалась известная модель, которая стала первой Русалочкой

Известно, что три недели назад Леанзу Корнетт забрала скорая после серьезной черепно-мозговой травмы. О том, что произошло, а также официальную причину смерти американки ее близкие пока не разглашают. Корнетт было 49 лет.

Отметим, что именно Леанза стала первой Мисс Америка, которая после победы посвятила себя проблеме профилактики СПИДа. Она сыграла небольшую роль в сериале "Район Мелроуз", была ведущей нескольких телешоу, в частности нашумевшего в свое время "Кто хочет выйти замуж за мультимиллионера?". У Корнетт остались двое детей-подростков.

Напомним, в США скончалась актриса Маргарет Нолан — та самая “золотая девушка Бонда”, которая стала иконическим образом для последующих киношных подруг суперагента. О смерти 76-летней легенды сообщил ее сын.


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