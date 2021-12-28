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В США разбился самолет из-за невыясненных обстоятельств: никто не выжил

Самолет разбился в округе Сан-Диего

сегодня, 13:58
Автор:

Карина Ожерельева
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В понедельник, 27 декабря, в районе Эль-Кахон в Южной Калифорнии разбился самолет, не оставив никого в живых. Об этом сообщает СNN.

В США разбился самолет из-за невыясненных обстоятельств: никто не выжил

Авиакатастрофа – фото из открытых источников

По данным департамента шерифа округа Сан-Диего, самолет должен был приземлиться на местном аэродроме.

Пожарные не нашли на месте происшествия выживших, сообщили в пресс-релизе властей, но не уточнили, сколько жертв было найдено. Судмедэксперты проведут расследование и идентифицируют пострадавших после того, как члены семьи получат сообщение о крушении, добавляется в сообщении.

"Когда пожарные прибыли на место происшествия, прошел значительный дождь, и было большое поле мусора, протянувшегося примерно на 200 футов. Пожарные заметили значительный огненный шар и дым от пожарной части – пожарная часть находится в полумили от места происшествия", – сказал CNN начальник района пожарной охраны Лейксайд Дон Буц.

Метеоролог CNN Педрам Джавагер сообщил, что в районе, где произошла катастрофа, шел дождь и был слабый ветер.

Наблюдения за погодой с Гиллеспи-Филд, местного аэропорта, показали, что видимость упала ниже 1 мили около 18:50, за несколько минут до катастрофы, что требовало бы от пилота соблюдать Правила полётов за приборами, отметил Джавагери.

Федеральное управление авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) были уведомлены об авиакатастрофе и будут заниматься расследованием.

Как сообщали ранее "Комментарии", в американском штате Калифорния легкомоторный самолет упал на крышу здания. В момент происшествия в здании находились люди, однако чудом никто из них не пострадал.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/12/28/us/el-cajon-california-plane-crash/index.html
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