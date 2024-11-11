В США произошла стрельба: есть погибшие

Один человек погиб и 16 получили ранения в результате стрельбы в университете Таскиги в штате Алабама в ночь на воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщило правоохранительное агентство Алабамы.

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Приблизительно в 01:40 ночи правоохранители получили сообщение о том, что на территории кампуса университета Таскиги в округе Мейкон произошла стрельба, есть жертвы. Как выяснили, на месте происшествия погиб 18-летний юноша, житель штата, не являвшийся студентом университета. Всего во время инцидента пострадали 16 человек. 12 из них ранены в результате стрельбы, еще четыре человека получили ранения, не связанные со стрельбой. Раненых доставили в местные больницы.

Впоследствии в полиции сообщили, что правоохранители задержали по подозрению в причастности к стрельбе 25-летнего Джакеза Мирика из Монтгомери. У мужчины, покидавшего место происшествия, обнаружили пистолет, переоборудованный в пулемет.

Университет Таскиги отменил все занятия в понедельник, 11 ноября, поскольку правоохранительные органы работают на месте трагедии. В заведении также работают университетские психологи-консультанты, к которым смогут обратиться студенты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В США завершен подсчет голосов на президентских выборах

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп победил на президентских выборах в Аризоне и одерживает решающую победу в Коллегии выборщиков над вице-президентом от Демократической партии Камалой Гаррис, прогнозирует Edison Research в субботу, завершив обзор всех семи "шатких" штатов. Об этом пишет Reuters.

Республиканец Трамп, получивший 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы в Белом доме до утра в среду, теперь имеет, как ожидается, 312 голосов против 226 у Гаррис. Кроме Аризоны, Трамп одержал победу в таких штатах, как Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада.