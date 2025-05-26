В США обрученная пара погибла в отдельных авариях с разницей в два часа: что произошло

На трассе штата Луизиана в результате двух отдельных аварий погибли 25-летняя учительница Алексус Ли и 35-летний водитель грузовика Джон Джей Коллинз. Они были обрученной парой, которая готовилась к свадьбе и воспитывала четырехлетнего сына.

Алексус Ли и Джон Джей Коллинз. Фото из открытых источников

Как сообщает полиция штата Луизиана, первой погибла женщина Алексус Ли, возвращавшаяся домой после встречи. Около двух часов ночи ее автомобиль Toyota Highlander по неизвестным причинам съехал с дороги, врезался в водопропускную трубу и перевернулся. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности и погибла в ДТП.

Когда Джону Коллинзу сообщили об аварии его невесты, он сразу отправился на место аварии. Менее чем через два часа после гибели Алексус Ли, в 3:45 утра, Chevrolet Camaro, которым он управлял, съехал с дороги во время поворота и врезался в дерево. Полиция установила, что мужчина также не был пристегнут и погиб от полученных травм на месте.

Пара была обручена и планировала свадьбу на февраль 2026 года. Они воспитывали маленького сына по имени Габриэль, который теперь остался без обоих родителей.

Полиция опубликовала заявление по поводу аварий, в которым указала советы и предупреждения для водителей.

"Патрульные хотят напомнить водителям всегда делать ответственный выбор во время вождения: избегать нарушения жизнедеятельности, усталости и отвлекающих факторов. Соблюдайте правила дорожного движения и убедитесь, что все пассажиры в транспортном средстве должным образом пристегнуты", — заявили в полиции США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии в жуткой аварии погибла 21-летняя украинка.

Также "Комментарии" писали о странах, в которых украинские водители чаще всего попадают в ДТП.