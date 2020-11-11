В Средиземном море столкнулись турецкий и греческий корабли, 4 погибших

В Средизермном море у берегов Турции столкнулись греческий танкер и турецкое рыболовное судно. Отчет опубликован на сайте берегой охраны.

Фото: Middle East Monitor

Инцидент произошел возле региона Адана. Как сообщается на сайте, береговая охрана отправила на место несколько катеров и группу водолазов. На данный момент известно о 4 погибших. Продолжаются поиски еще одного члена экипажа, который пропал без вести. Пресс-служба Военно-морских сил страны не сообщает подробности инцидента. О причинах столкновения двух суден также ничего не известно.





Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что согласно законопроекту, принятому Всекитайским собранием народных представителей, береговой охране Китая будет разрешено использовать "все необходимые средства", включая оружие, для остановки или предотвращения угроз со стороны иностранных суден. Персоналу береговой охраны Китая разрешат подниматься на борт и инспектировать иностранные суда, работающие в "юрисдикционных водах" Китая, на некоторые из которых претендуют и другие страны.





















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