kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.10.2020

BTC/USD

13156.40

ETH/USD

394.64

LTC/USD

57.83

НБУ 27.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В школе Пакистана произошел теракт: среди сотни погибших и раненых - дети
commentss НОВОСТИ Все новости

В школе Пакистана произошел теракт: среди сотни погибших и раненых - дети

В класс кто-то пронес сумку с бомбой, после чего спешно покинул здание

сегодня, 09:50
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в религиозной школе Пакистана прогремел мощный взрыв, в результате которого погибло, по меньшей мере, 7 человек, и более 100 получили ранения. Об этом сообщает BBC.

В школе Пакистана произошел теракт: среди сотни погибших и раненых - дети

Теракт случился в городе Пешавар — в религиозной школе как раз начались занятия. В полиции говорят, что в класс кто-то пронес сумку с бомбой, после чего спешно покинул здание. В результате взрыва скорая увезла 110 человек, еще семь погибли мгновенно. Среди жертв и раненых много детей. На месте происшествия работают эксперты.

Напомним, в Красноярском крае РФ взяли под стражу 15-летнего школьника, который хотел устроить крупный теракт в своем учебном заведении. Известно, что подросток еще весной задумал подорвать свою школу, для чего, насмотревшись видеоинструкций по изготовлению взрывчаток, начал воплощать свой план в жизнь. На тот момент, когда парня схватила ФСБ, он соорудил 4 бомбы. В результате школьник признался в подготовке теракта, за что ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ