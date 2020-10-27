В школе Пакистана произошел теракт: среди сотни погибших и раненых - дети

Сегодня в религиозной школе Пакистана прогремел мощный взрыв, в результате которого погибло, по меньшей мере, 7 человек, и более 100 получили ранения. Об этом сообщает BBC.

Теракт случился в городе Пешавар — в религиозной школе как раз начались занятия. В полиции говорят, что в класс кто-то пронес сумку с бомбой, после чего спешно покинул здание. В результате взрыва скорая увезла 110 человек, еще семь погибли мгновенно. Среди жертв и раненых много детей. На месте происшествия работают эксперты.

Напомним, в Красноярском крае РФ взяли под стражу 15-летнего школьника, который хотел устроить крупный теракт в своем учебном заведении. Известно, что подросток еще весной задумал подорвать свою школу, для чего, насмотревшись видеоинструкций по изготовлению взрывчаток, начал воплощать свой план в жизнь. На тот момент, когда парня схватила ФСБ, он соорудил 4 бомбы. В результате школьник признался в подготовке теракта, за что ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

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