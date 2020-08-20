В Севастополе прогремел взрыв - ВИДЕО

Пожар в пятиэтажке вспыхнул сегодня, 20 августа, в оккупированном Севастополе. Загорелась одна из квартир в городском поселке Кача, после чего прогремел взрыв. Об этом сообщает издание "Город 24".

Огонь и дым в одной из квартир на верхнем этаже соседи увидели сегодня утром. Вскоре они услышали еще и мощный взрыв. По предварительным данным, высокой температуры не выдержал газовый баллон, который находился в квартире. К счастью, несущие конструкции дома взрывная волна не повредила. Другие квартиры не разрушены.

Пожар в Севастополе. Фото: НТС Севастополь

Однако не обошлось без жертв. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем. В квартире, где произошел пожар, по словам соседей, жил одинокий мужчина. Ему был 41 год и он часто злоупотреблял алкоголем. По данным Следственного комитета, именно хозяин квартиры и погиб во время пожара.





Жильцов дома на время тушения пожара спасатели эвакуировали. Всего из здания вывели 46 человек, из них 12 - это дети. Огонь уничтожил около 60 квадратных метров.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в России вспыхнул крупный пожар на теплоэлектростанции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!