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В Севастополе прогремел взрыв - ВИДЕО

Взрыв прогремел в одной из квартир пятиэтажки в севастопольском поселке Кача

сегодня, 14:31
Автор:

Виолетта Комаровская

Пожар в пятиэтажке вспыхнул сегодня, 20 августа, в оккупированном Севастополе. Загорелась одна из квартир в городском поселке Кача, после чего прогремел взрыв. Об этом сообщает издание "Город 24". 

Огонь и дым в одной из квартир на верхнем этаже соседи увидели сегодня утром. Вскоре они услышали еще и мощный взрыв. По предварительным данным, высокой температуры не выдержал газовый баллон, который находился в квартире. К счастью, несущие конструкции дома взрывная волна не повредила. Другие квартиры не разрушены. 

В Севастополе прогремел взрыв - ВИДЕО

Пожар в Севастополе. Фото: НТС Севастополь

Однако не обошлось без жертв. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем. В квартире, где произошел пожар, по словам соседей, жил одинокий мужчина. Ему был 41 год и он часто злоупотреблял алкоголем. По данным Следственного комитета, именно хозяин квартиры и погиб во время пожара.


Жильцов дома на время тушения пожара спасатели эвакуировали. Всего из здания вывели 46 человек, из них 12 - это дети. Огонь уничтожил около 60 квадратных метров. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в России вспыхнул крупный пожар на теплоэлектростанции. 


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