В сети появился клон сайта "Апостроф": издание заявило о недобросовестной конкуренции

В сети появился клон сайта "Апостроф", фото сайта "Апостроф"

Конкуренты издания Аpostrophe.ua ("Апостроф") запустили клон сайта с очень похожим названием — Аpostrof.site ("Apostrof") и начали рекламировать свои материалы в сети.

На сайте Аpostrophe.ua считают такие способы продвижения другого издания нарушением общепринятых правил и норм конкуренции, а также попранием законов и неписаных правил, поэтому осуждают их.

"Использование обозначения "Apostrof" является очень опасным проявлением недобросовестной конкуренции. Информационная рекламная кампания, запущенная таким образом, преследует цель дискредитировать наше издание. Интернет-издание "Апостроф" осуществляет свою деятельность исключительно в рамках действующего законодательства и использует все предусмотренные законом юридические средства для пресечения нарушения наших прав", — заявил главный редактор издания Денис Попович.

Оригинальный "Апостроф" намерен обратиться с официальной претензией к сайту apostrof.site с целью прекратить вопиющее нарушение своих прав. В случае игнорирования наших требований, интернет-издание готово обращаться в суд.

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