В сети появилась информация о гибели вице-президента УАФ Плиева

В социальной сети Instagram пользователь Казбек Тадеев пишет о полученном сообщении от неизвестного россиянина, в котором тот утверждает о, якобы, гибели вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Алана Плиева.

Алан Плиев (фото из открытых источников)

Казбек Тадеев приводит скрин переписки с неизвестным, фото Плиева, которое получил и добавляет:

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"Вот такое пишут упоротые путиноиды. Алан Плиев был связан с футболом в Украине. Хотя лично мы не были знакомы, если это правда, то Царство небесное", — говорится в сообщении.





Алан Плиев, согласно данным официальной страницы УАФ, первый вице-президент Ассоциации. В январе текущего года на своей странице Фейсбук он сообщил , что будет занимать эту должность на общественных началах.

Последнее сообщение Плиева в Фейсбуке датировано 17 февраля, хотя до этого он вел коммуникацию в соцсети достаточно активно. СМИ пытается получить официальное подтверждение или опровержение информации о вероятной гибели Алана Плиева.