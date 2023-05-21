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В сети появилась информация о гибели вице-президента УАФ Плиева

В сети пишут о гибели вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Алана Плиева

сегодня, 22:10
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Автор:

Станислав Молчанов

В социальной сети Instagram пользователь Казбек Тадеев пишет о полученном сообщении от неизвестного россиянина, в котором тот утверждает о, якобы, гибели вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Алана Плиева.

В сети появилась информация о гибели вице-президента УАФ Плиева

Алан Плиев (фото из открытых источников)

Казбек Тадеев приводит скрин переписки с неизвестным, фото Плиева, которое получил и добавляет:


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"Вот такое пишут упоротые путиноиды. Алан Плиев был связан с футболом в Украине. Хотя лично мы не были знакомы, если это правда, то Царство небесное", — говорится в сообщении.

В сети появилась информация о гибели вице-президента УАФ Плиева - фото 2

Алан Плиев, согласно данным официальной страницы УАФ, первый вице-президент Ассоциации. В январе текущего года на своей странице Фейсбук он сообщил , что будет занимать эту должность на общественных началах.

Последнее сообщение Плиева в Фейсбуке датировано 17 февраля, хотя до этого он вел коммуникацию в соцсети достаточно активно. СМИ пытается получить официальное подтверждение или опровержение информации о вероятной гибели Алана Плиева.



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Источник: https://podrobnosti.ua/2473434-u-merezh-povdomljajut-pro-zagibel-vtseprezidenta-uaf-plva.html
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