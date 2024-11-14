В СБУ рассказали, зачем россияне нанимают наркоманов и подростков

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух вражеских приспешников, которые по заказу спецслужб россии шпионили за Силами обороны и совершали поджог на юге и западе Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Так, в Запорожье задержан 31-летний наркозависимый, который ранее провел в тюрьме 6 лет за кражи, а после выхода на свободу был дистанционно завербован оккупантами.

По их указаниям рецидивист поджег служебный автомобиль ВСУ, который проходил техобслуживание после боевых заданий на фронте.

Кроме того, фигурант отслеживал наличие личного состава на местах дислокации Сил обороны.

По имеющимся данным, рашисты пытались получить эту информацию для подготовки новых воздушных ударов по городу.

Правоохранители задержали вражеского агента на попытке поджога дежурного автомобиля. Одновременно СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны на территории прифронтового города.

На Волыни задержан 18-летний местный житель, который сжег релейный шкаф на линии железнодорожного сообщения вблизи областного центра.

Такую задачу он получил от представителя спецслужб России, который дистанционно привлек молодого человека к сотрудничеству через российские Телеграм-каналы по поиску "легких" заработков.

За разоблачение фактов обоим задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц);

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской и Волынской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областных прокуратур.