В Румынии нашли мертвым 26-летнего украинца: что известно

В городе Ботошане, недалеко от границы с Украиной, утром 31 августа нашли тело 26-летнего гражданина Украины с огнестрельным ранением. Местная полиция приступила к расследованию обстоятельств его смерти. Об этом сообщает румынское издание News.ro.

В Румынии застрелили 26-летнего украинца

Сигнал о найденном теле поступил на экстренные службы около восьми утра. Заявитель, житель коммуны Джордже-Энеску, сообщил, что обнаружил мертвого украинца в своем доме. На место происшествия выехали оперативные группы, подтвердившие факт смерти от огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом погибшего было найдено охотничье ружье.

По предварительным данным, погибший прибыл в Румынию несколько дней назад. Он договорился с владельцем дома о временном проживании в обмен на пособие по хозяйству. Однако обстоятельства, при которых произошла трагедия, остаются невыясненными.

Полиция Ботошани открыла уголовное производство по статьям об убийстве и нарушении правил хранения оружия. Правоохранители обращают внимание на то, что погибший находился в Румынии нелегально. Согласно информации, полученной изданием News.ro от источников в полиции, украинец пересек границу вместе с другим мужчиной. Сейчас местонахождение второго украинца неизвестно, и полиция выясняет, причастен ли он к инциденту.

Ранее "Комментарии" писали, что в немецком городе Росток произошло трагическое событие : в центре размещения беженцев обнаружен мертвым 46-летний украинец. По предварительным данным, обстоятельства смерти указывают на убийство. Следствие продолжается, а общество шокировано событием.