В России загорелся международный аэропорт

В российском городе Благовещенск утром 17 декабря загорелся международный аэропорт "Игнатьево". Пожар произошел в одном из терминалов и охватил площадь 120 квадратных метров.

Произошел пожар в аэропорту Игнатьево. Фото: 24 канал

Местное правительство, сообщил, что пожар начался около 8:30 утра.



К счастью, никто не пострадал, поскольку терминал был закрыт в связи с пандемией COVID-19. Спустя полтора часа спецслужбам удалось потушить пламя.

Очевидцы ситуации снимали пожар из окрестностей аэропорта и также с самолетов на взлетно-посадочной полосе.

Очевидцы предполагают, что опасная ситуация могла произойти из-за халатности электриков.

Спасатели отметили, что на работе аэровокзала возгорание никак не сказалось — полеты проходили в штатном режиме.



Напомним, что ранее в Харьковской области загорелась Змиевская ТЭС. Теплоэлектростанция входит в состав ПАО "Центрэнерго". Пожарные смогли локализовать пламя в 3 часа 45 минут, а полностью ликвидировать возгорание удалось в 8:36. В операции по ликвидации возгорания в целом участвовали 60 человек и 16 единиц техники. Происшествие обошлось без пострадавших. Специалисты устанавливают причины пожара и ущерб.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что политик устроил пожар во время онлайн-конференции, на которой присутствовали 30 человек. Советник в администрации Лондона Том Слейх решил зажечь свечу с помощью зажигалки, но все пошло немного не по плану. Из-за неаккуратного обращения с огнем он вместо свечи поджег лист бумаги, который лежал на столе. Том испугался от такого поворота событий, но он не растерялся и спустя пару секунд погасил огонь. Некоторые коллеги даже не успели понять, что произошло, потому что пожар продолжался не более трех секунд.





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