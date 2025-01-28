В России таинственно исчез Кадыров: что происходит в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров почти три недели не появляется на публике и не проявляет никакой активности в соцсетях. Это может говорить о проблемах со здоровьем, которые в Грозном традиционно отрицают. Последний раз Кадырова видели 8 января, что с ним сейчас — неизвестно, передает портал "Комментарии" со ссылкой на российское издание "Агентство".

Кадыров уже не в первый раз надолго пропадает, а потом заверяет всех, что у него нет проблем со здоровьем. Фото: Рамзан Кадыров / Telegram

По подсчетам издания, Кадыров в январе не менее 18 дней подряд не появлялся на публичных мероприятиях. "Агентство" выяснило это, промониторив публикации в его блоге и на сайте госагентства "Чечен-Информ", которое плотно освещает деятельность главы республики.

Последние сообщения о мероприятиях со своим участием Кадыров публиковал 8 января. Тогда он сообщил, что принял участие в церемонии открытия мемориала отцу Ахмату Кадырову и проинспектировал центральную часть Грозного. В тот же день он поучаствовал в совещании с командирами подразделений и начальниками районных отделов МВД — и исчез.

Следующее сообщение о публичной активности Кадырова появилось 26 января. Глава Чечни запостил видео с отчетом, как он посетил репетицию фольклорного ансамбля "Нохчо"" Однако "Агентство" пишет, что эти кадры имеют все шансы быть "консервой" - записанным заранее видео, которые публикуются, когда нужно скрыть продолжительное отсутствие чиновника.

Во-первых, глава республики и руководительница ансамбля Амина Ахмадова (ее также считают третьей женой Кадырова) сидят в пустом зрительном зале. Кроме того, одежда Кадырова подозрительна: на видео он одет в толстовку и жилетку — не по погоде (26 января в Грозном было до +4 градусов). Например, 6 января, когда в Грозном было не больше +3 градусов, глава Чечни носил куртку, а жилетку с толстовкой он надевал 8 января, когда температура поднималась до +7. В похожей жилетке, как и 26 января, он появлялся на видео 6 января 2024 года: тогда в Грозном было до +10 градусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Рамзана Кадырова есть проблемы со здоровьем. На инаугурации российского правителя Владимира Путина ему даже потребовалась помощь. В СМИ говорили о том, что у Кадырова – некроз поджелудочной, также говорилось о том, что у него серьезные проблемы с почками.

В начале 2024 года Кадыров тоже исчезал из публичного поля на 18 дней. Первым мероприятием после долгого перерыва стало посещение выступления того же ансамбля "Нохчо", однако тогда речь шла о появлении главы республике на концерте, где были и другие зрители, выяснило "Агентство". Издание отмечает, что некоторые исчезновения Кадырова (в том числе эти) из публичного поля могут объясняться проблемами со здоровьем. Однако Кадыров все отрицает и в октябре 2023 года, после одного из своих продолжительных исчезновений, говорил, что он "абсолютно здоров".