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Главная Новости Общество происшествия В результате взрыва в Тегеране пострадали не меньше 4 человек
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В результате взрыва в Тегеране пострадали не меньше 4 человек

О причинах взрыва и пожара сейчас ничего не известно

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева
В результате взрыва в Тегеране пострадали не меньше 4 человек

В столице Ирана Тегеране, в районе, где расположены многие издательства и книжные магазины, прогремел взрыв. В результате пострадали не меньше четырех человек. Об этом сообщает Reuters.

Представитель местной пожарной службы сообщил государственному информационному агентству IRNA, что пожар охватил четырехэтажное здание недалеко от Тегеранского университета, где хранились бумага и книги.

Пожарные спасли трех мужчин и женщину, которые были срочно доставлены в больницу и потушили пламя. Причина взрыва выясняется.

Среди других инцидентов за последние несколько недель был пожар на подземном ядерном объекте в Натанзе, который нанес значительный ущерб, но иранские официальные лица заявили, что на работе объекта это не отразилось.

В результате взрыва в медицинской клинике на севере Тегерана в июле погибли 19 человек. Официальные лица заявили, что это было вызвано утечкой газа.

26 июня к востоку от Тегерана недалеко от военной и оружейной базы Парчин произошел взрыв, который, по словам властей, был вызван утечкой газа в хранилище газа в районе за пределами базы.

Напомним, в центральной иранской провинции Исфахан произошел взрыв на электростанции. Обошлось без жертв. Но после происшествия в регионе, который обеспечивает электроэнергией эта электростанция, два часа не было света.


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