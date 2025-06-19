В Прикарпатье вторые сутки ищут 6-летнего мальчика: что известно по состоянию на утро

В Ивано-Франковской области вторые сутки продолжаются поиски 6-летнего мальчика, который исчез 17 июня в лесу вблизи села Троица Коломыйского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Розыск шестилетнего мальчика Кирилла Боднарука

На утро 19 июня спасатели работают в круглосуточном режиме и не прекращали поиски даже в ночное время.

Вовлечены БпЛА с тепловизионными камерами, что позволяет эффективно обследовать территорию в условиях недостаточной видимости.

В настоящее время обследовано около 850 га местности, из которых 780 га – лесной массив. С помощью беспилотников проверено еще 900 гектаров территории. Отдельные участки проверяются повторно. Водолазы обследовали 9 водоемов общей площадью 4805 кв. м.

С родными пропавшего ребенка постоянно работает психолог ГСЧС.

К проведению поисково-спасательной операции привлечены 361 человек и 45 единиц техники, в том числе 9 БпЛА и 4 кинологи со служебными собаками. От ГСЧС работают 139 спасателей, 27 единиц техники, 4 БПЛА и кинолог с собакой.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Ивано-Франковской области продолжаются масштабные поиски 6-летнего Кирилла Боднарука. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что направлены все усилия на то, чтобы найти ребенка. Однако поиски ребенка усложняет то, что мальчик с расстройствами аутичного спектра и не разговаривает.

Глава ОВА обратилась к гражданам с просьбой, если известна любая информация, которая может помочь с поиском ребенка, сообщить по телефонам:

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067 497 17 87

097 983 21 32

067 336 27 75

066 989 75 15.