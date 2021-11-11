В Полтавской области внезапно умер военный: что известно

Геннадий Писаренко умер, когда вез тело побратима. Трагедия произошла в Пирятине, что в Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина.

Геннадий Писаренко, фото Facebook Татьяны Губы

Мужчина вез тело погибшего военного из Донецкой области во Львовскую, где должны были похоронить покойного. 52-летний военный был водителем автомобиля. Геннадий вышел на одной из заправок с авто и потерял сознание. Военному стало плохо, ему оказывали помощь, однако он скончался.



Геннадий Писаренко имел звание младшего сержанта Вооруженных сил Украины, был волонтером и участвовал в гуманитарном проекте Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ "Эвакуация 200".

Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Мужчина был родом из Днепропетровской области. Несколько лет Геннадий Анатольевич занимался перевозкой тел погибших воинов для захоронений, исполнял обязанности служащего поискового отделения группы транспортировки и поиска тел погибших военнослужащих.

Знакомые покойного говорят, что он был искренним, преданным делу. По словам заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяны Губы, у покойного была психологически сложная работа.

Как сообщал портал "Комментарии", военный выстрелил у себя из автомата. О погибшем известно, что он служил по призыву в воинской части в Десне. 23-летний солдат был родом из Павлограда и состоял на страже с табельным оружием — автоматом Калашникова. Парень выстрелил у себя из АК-74. Как сообщают в пресс-службе специализированной военной прокуратуры, на теле покойного находились несколько огнестрельных ран от выстрелов.





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