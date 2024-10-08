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В Полтавской области продавали бензин и дизтопливо неизвестного происхождения

Какое наказание грозит мужчине за организацию подпольной АЗС

сегодня, 15:20
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Кречмаровская Наталия

В Полтавской области разоблачили подпольную АЗС. Организатор станции предстанет перед судом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.

В Полтавской области продавали бензин и дизтопливо неизвестного происхождения

Фото БЭБ

Детективы завершили досудебное расследование по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта незаконно производимого горючего.

В ходе расследования детективы установили 51-летнего жителя г. Кременчуга, который наладил продажу незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов. Человек закупал горючее и хранил его на обустроенной собственноручно автозаправочной станции. Правонарушитель сбывал товар жителям Полтавской и соседних областей без специальных лицензий и разрешений.

В ходе санкционированных обысков и территории мини-АЗС детективы изъяли 700 л дизельного горючего и 1250 л бензина А-95. Их ориентировочная стоимость составляет 105 тыс. грн.

“В настоящее время материалы дела с обвинительным актом направлены в суд. Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области”, – сообщили в Бюро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области будут судить главу межрайонной МСЭК — он помогал военнообязанным получать группы инвалидности для отсрочки призыва в ВСУ. Чиновника медицинской комиссии подозревают в служебном подлоге и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Подробнее о схеме, организованной правонарушителем, читайте по ссылке.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/za-materialamy-beb-na-poltavshchyni-sudytymut-orhanizatora-pidpilnoi-azs
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