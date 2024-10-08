В Полтавской области продавали бензин и дизтопливо неизвестного происхождения

В Полтавской области разоблачили подпольную АЗС. Организатор станции предстанет перед судом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.



Фото БЭБ

Детективы завершили досудебное расследование по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта незаконно производимого горючего.

В ходе расследования детективы установили 51-летнего жителя г. Кременчуга, который наладил продажу незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов. Человек закупал горючее и хранил его на обустроенной собственноручно автозаправочной станции. Правонарушитель сбывал товар жителям Полтавской и соседних областей без специальных лицензий и разрешений.

В ходе санкционированных обысков и территории мини-АЗС детективы изъяли 700 л дизельного горючего и 1250 л бензина А-95. Их ориентировочная стоимость составляет 105 тыс. грн.

“В настоящее время материалы дела с обвинительным актом направлены в суд. Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области”, – сообщили в Бюро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области будут судить главу межрайонной МСЭК — он помогал военнообязанным получать группы инвалидности для отсрочки призыва в ВСУ. Чиновника медицинской комиссии подозревают в служебном подлоге и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Подробнее о схеме, организованной правонарушителем, читайте по ссылке.



