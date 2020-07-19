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В погоне за педофилом полицейский выпрыгнул в окно с 13-го этажа

В Казахстане произошла "облава" на квартиру подозреваемого в педофилии

сегодня, 17:50
Автор:

Екатерина Белоброва
В погоне за педофилом полицейский выпрыгнул в окно с 13-го этажа

В Республике Казахстан произошла курьезная ситуация, когда сотрудник полиции, пытаясь догнать подозреваемого в педофилии, выскочил за ним в окно с 13-го этажа Об этом передает пресс-служба Казахстанской полиции.

Так, два сотрудника правоохранительных органов, переодевшись в рабочую робу, позвонили в квартиру, где, согласно ориентировке, проживал мужчина, который мог быть причастен к серии сексуальных домогательств к несовершеннолетним. Они представились сантехниками, которым нужно проверить канализационную систему и таким образом попали в жилье. 

Когда возможный преступник осознал, какие у них истинные намерения, он начал убегать и решил покинуть квартиру через окно. Один из полицейских бросился за ним. 

Квартира находится на 13-м этаже и если бы на пути не было пристройки, все могло бы закончиться трагически для двоих. Но беглец и преследующий пролетели два уровня многоквартирного дома, приземлились на террасу, где преступник был задержан.

По итогам смелый полицейский получил перелом ступни и находится в больнице. По задержанному ведется следствие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине провели исследование и обнаружили,  в каких регионах наиболее остро обстоит проблема с педофилией.  



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