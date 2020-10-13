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В ООН зафиксировали рост числа катаклизмов

По данным ООН, с 2000 года до начала 2020 в мире произошло 7348 крупных природных бедствий

сегодня, 18:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 13 октября, в рамках Международного дня по уменьшению опасности катастроф Бюро ООН по сокращению риска катастроф (UNISDR) было обнародован доклад о росте количества природных бедствий.

В ООН зафиксировали рост числа катаклизмов

Фото: REUTERS

Специалисты UNISDR подчеркивают, что в течение первых 19 лет этого века ООН зафиксировало рост природных катаклизмов в три раза по сравнению с таким же периодом, начиная с 1980 года.

Причиной роста количества землетрясений, ураганов, пожаров и т.п. - с 3,6 тысячи до почти 6,6 тысячи - указывается глобальное потепление, и, как результат — изменения климата Земли.

Так, известно, что в настоящее время бушуют масштабные лесные пожары в Сирии. Несколько десятков тысяч человек стали беженцами из-за того, что были вынуждены покинуть дома. Также власти страны сообщает о первых жертвах.

Также, известно, что в течение сентября в нескольких штатах западе США также происходили пожары, уничтожившие почти 150 тыс га лесов. Тогда жертвами бедствия стали более 30 человек, десятки тысяч остались без крова.

К сожалению, не обошли катаклизмы и Украину — в Луганской области в начале октября в течение 10 дней бушевали лесные пожары. По данным ДСНС полностью выгорело более 20 тыс га зеленых насаждений. Тогда погибли 11 человек.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Генсек ООН дал неутешительный прогноз для человечества.


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