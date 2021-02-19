За период вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе погибло приблизительно 13 тысяч человек, при этом не менее 3 375 из них – гражданские лица. Данную информацию обнародовало издание "Гордон", ссылаясь на данные Управление верховного комиссара ООН по правам человека, которые оно предоставило "Радіо Свобода".

В ООН назвали количество жертв войны на Донбассе - фото из открытых источников

Сообщается, что эти данные собраны за отрезок времени с 14 апреля 2014-го по 31 января 2021 года.

В ООН также рассказали, что за это время около 29 500 – 33 500 человек были ранены, из них 7–9 тысяч гражданских лиц, 9700–10 700 украинских военных и 12 700–13 700 членов вооруженных группировок.

В Организации подчеркнули, что к общей статистике смертей военных были также отнесены и случаи, которые не связанны непосредственно с военными действиями. Были подсчитаны смерти, которые произошли в результате неосторожного обращения с оружием, дорожно-транспортных происшествий, болезней во время службы в зоне конфликта, убийств и самоубийств. Отмечено, что последние составляют около 30% от общего количества.

Напомним, что ранее стало известно, как Европейский союз и "коллективный Запад" могут поставить на грань разрушения режим Владимира Путина в России и заставить их уйти с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Страны Запада и Европа боятся жестко ответить санкциями на агрессивные действия России, аргументировав это тем, что Путин может начать атаковать не только ближайших соседей.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, как Россия начинала захватывать территорию Донбасса еще в 1990- годах.

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