В оккупированном Крыму начали массово штрафовать украинцев

Оккупанты начали штрафовать жителей оккупированного Крыма из-за попытки пересечь КПП по украинскому паспорту. Об этом сообщает "Цензор.Нет".

По данным источника, жителям Крыма с украинскими паспортами инкриминируют нарушение правил пересечения границы РФ.

Для пересечения контрольно-пропускных пунктов россияне вынуждают жителей оккупированного полуострова предъявлять исключительно паспорт гражданина Российской Федерации. Который, к слову, выдавался с нарушением международных правовых норм. Это еще одно доказательство навязывания населению Крыма российских ценностей и принуждения принимать российское гражданство.

Также пограничники Российской Федерации в письменном виде выдают крымчанам письменные уведомления о том, что они могут только раз покинуть Крым и вернуться обратно. Такая практика существовала и ранее, однако в устном виде, и никто особо это не контролировал. При попытке повторно покинуть Крым им будет отказано с формулировкой "до окончания карантинных ограничений".

Ранее "Комментарии" сообщали о судебном процессе против Мустафы Джемилева, который проходит в Крыму.





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