В одном из ТРЦ Ровно нашли опасный предмет: подробности

"Поступило сообщение о том, что в ТРЦ "Экватор" обнаружен опасный предмет. Оперативные службы выехали на место происшествия", — говорится в сообщении Третьяка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кабмин Украины обнародовал зарплаты украинских чиновников за октябрь. Кабинет Министров Украины опубликовал заработные платы украинских чиновников за октябрь 2022 года. Доступная информация о зарплате госслужащих появилась на сайте правительственного портала. Первым в списке чиновников правительства оказался премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Портал отмечает, что фактически Шмигаль заработал 61 тыс. 485 гривен за октябрь. Зарплата состоит из должностного оклада и заработной платы за время командировки. Также на сайте рассчитана сумма налогов, которые заплатил премьер-министр Украины, она составляет около 15 тыс. гривен. Министр экономики Украины Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и ряд других чиновников получили примерно такую же зарплату, как и Денис Шмигаль. Часть украинских чиновников получили также бонусы за выслугу лет. Наибольшие суммы по этому бонусу получили государственные секретари Кабмина Украины Анатолий Куцевол и Павел Полянский – по 18 тыс. 100 гривен. Больше всего средств получил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов – 122 тыс. гривен. Чиновник получил оклад в размере 72 тыс. гривен, отпускные – 2 тыс. 293 грн.

