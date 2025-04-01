В одном из штабов ВСУ незаконно переводили военных в тыл: что известно

В Офисе Генерального прокурора разоблачили схему перевода военных в тыловые части. За это правонарушители требовали большую сумму. По факту выявления правонарушения сообщено о подозрении экс-заместителю начальника штаба одного из командований видов ВСУ, еще двум военнослужащим и гражданскому лицу. Фигурантам инкриминируют злоупотребление влиянием по предварительному сговору группой лиц (ст. 369-2 УК Украины).

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Подозреваемые, как установило следствие, за деньги помогали военнослужащим переводиться с передовой в тыловые части. В офисе генпрокурора сообщили, что такая услуга стоила в среднем 8 тыс. дол. США.

"Заместитель начальника штаба, используя свои связи, непосредственно влиял на принятие незаконных решений военными руководителями и распределял неправомерную выгоду между другими соучастниками, которые в свою очередь подыскивали "клиентов" и получали от них денежные средства", — говорится в сообщении.

Не уйдут наказания и военные, решившие воспользоваться незаконными услугами. О подозрении сообщили четырем военнослужащим.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что в настоящее время идет следствие, проверяются другие факты перевода военнослужащих по аналогичной схеме.

Напомним, в Тернопольской области, как писал портал "Комментарии", командир взвода одной из воинских частей предложил военному не ехать на передовую, а отремонтировать дом. При этом командир обещал ему начислять "боевые", будто он выполнял задачи в зоне боевых действий. Отмечается, что военный почти год избегал выполнения военных обязанностей и работал на частном строительстве.



