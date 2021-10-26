В Одесской области временно закрыли сад из-за смерти ребенка

Из-за смерти пятилетнего ребенка комиссия ТЭБ и ЧС закрыла детский сад. Работу заведения временно приостановили. Об этом сообщает УНИАН.

Детский сад в Одессе временно приостановил работу, фото из открытых источников

Заседание комиссии по факту смерти ребенка из села Долинского, которое находится в Ренийском районе, состоялось 25 октября. Известно, что 5-летняя девочка ходила в садик "Ромашка", который находится в Рени.

Согласно тексту решения комиссии, ребенок скончался от респираторного заболевания. Точный диагноз не установлен. В настоящее время воспитанники детсада "Ромашка" находятся на дистанционном обучении.

Дошкольное учреждение сможет приступить к работе, когда комиссия выдаст соответствующее распоряжение. Врачи Центральной городской больницы в Рени тоже сообщили, что не определили природу болезни от которой скончалась девочка. Вероятно, это пневмония.



Как пишут местные СМИ, ребенку стало плохо в выходные и он умер. В семье есть взрослые дети – старшеклассники. Похоронить ребенка планировали 26 октября. По словам директора школы, где учатся старшие братья покойной, семья хорошая. Родители ответственно относятся к своим обязанностям и воспитанию детей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Одессе малолетний ребенок травмировался на площадке. Инцидент произошел в одном из парков города. Сообщается, что 5-летняя девочка каталась на горке и получила травму. Пострадавшая зацепилась за металлическую конструкцию и потеряла часть пальца правой руки. Палец попал в щель между перилами и жестяным листом горки.

Также мы писали, что в Житомирской области нашли без вести пропавшую женщину. Как стало известно, 67-летняя женщина пасла скот в поле, но вечером не вернулась домой. Родственники пропавшей начали поиски самостоятельно, однако затем обратились за помощью в правоохранительные органы.





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