logo

BTC/USD

62201.65

ETH/USD

4163.50

LTC/USD

192.17

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Одесской области временно закрыли сад из-за смерти ребенка
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одесской области временно закрыли сад из-за смерти ребенка

Девочке резко стало плохо в выходные

сегодня, 18:15
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Из-за смерти пятилетнего ребенка комиссия ТЭБ и ЧС закрыла детский сад. Работу заведения временно приостановили. Об этом сообщает УНИАН.

В Одесской области временно закрыли сад из-за смерти ребенка

Детский сад в Одессе временно приостановил работу, фото из открытых источников

Заседание комиссии по факту смерти ребенка из села Долинского, которое находится в Ренийском районе, состоялось 25 октября. Известно, что 5-летняя девочка ходила в садик "Ромашка", который находится в Рени.

Согласно тексту решения комиссии, ребенок скончался от респираторного заболевания. Точный диагноз не установлен. В настоящее время воспитанники детсада "Ромашка" находятся на дистанционном обучении.

Дошкольное учреждение сможет приступить к работе, когда комиссия выдаст соответствующее распоряжение. Врачи Центральной городской больницы в Рени тоже сообщили, что не определили природу болезни от которой скончалась девочка. Вероятно, это пневмония.

Как пишут местные СМИ, ребенку стало плохо в выходные и он умер. В семье есть взрослые дети – старшеклассники. Похоронить ребенка планировали 26 октября. По словам директора школы, где учатся старшие братья покойной, семья хорошая. Родители ответственно относятся к своим обязанностям и воспитанию детей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Одессе малолетний ребенок травмировался на площадке. Инцидент произошел в одном из парков города. Сообщается, что 5-летняя девочка каталась на горке и получила травму. Пострадавшая зацепилась за металлическую конструкцию и потеряла часть пальца правой руки. Палец попал в щель между перилами и жестяным листом горки.

Также мы писали, что в Житомирской области нашли без вести пропавшую женщину. Как стало известно, 67-летняя женщина пасла скот в поле, но вечером не вернулась домой. Родственники пропавшей начали поиски самостоятельно, однако затем обратились за помощью в правоохранительные органы.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/health/country/na-odeshchini-5-richna-divchinka-pomerla-vid-nevstanovlenoji-hvorobi-ditsadok-timchasovo-zakrili-novini-odesi-11589184.html?_gl=1*75f976*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNTI2MjI5Ni4xNDAuMS4xNjM1MjYyMz
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!