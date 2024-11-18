В Одесской области мужчина топором отрубил ребенку голову: детали трагедии



















В Одесской области 41-летний мужчина после ночного запоя напал на 5-летнюю внучку своей сожительницы. Трагедия произошла утром, когда ребенок очнулся, а агрессивный мужчина не смог сдержать себя. В состоянии алкогольного опьянения он топором отрубил ребенку голову. Об этом сообщили в главном управлении национальной полиции в Одесской области.

В Одесской области пьяный мужчина убил 5-летнюю девочку топором

Известно, что в доме в это время находились и другие дети, но им удалось избежать опасности. Поняв, что натворил, мужчина попытался покончить с собой – нанес ножевое ранение в шею. Однако попытка оказалась неудачной, и сейчас его жизни ничего не угрожает: медики оказали ему помощь.

На место трагедии сразу прибыли следователи Одесского областного управления полиции и работники Березовского районного отдела. В ходе следственных действий они изъяли топор, чем и другие вещественные доказательства. Все направлено на экспертизу. Мужчину уже задержали, а в ближайшее время ему сообщат о подозрении.

По статье 115 Уголовного кодекса Украины, где говорится об умышленном убийстве малолетнего ребенка, задержанному грозит пожизненное заключение или 15 лет тюрьмы.





Злоумышленника задержали в процессуальном порядке. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, фигуранту грозит лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное заключение”, — говорится в сообщении.