В Одесском порту в контейнере с бананами из Эквадора выявили полцентнера кокаина - прокуратура

Более 50 кг кокаина выявили правоохранители Одессы в одном из портов города. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Незаконный товар перемещался на территорию нашей страны из Эквадора в грузе с бананами. Наркотическое вещество было расфасовано в небольшие упаковки, которые были помечены фирменной маркировкой, указывающей на принадлежность к определенному наркосиндикату. Всего стражи порядка изъяли 45 таких брикетов.

По факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело по статье 305 Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Проводятся следственные и поисковые мероприятия для установления круга лиц, причастных к контрабанде кокаина.





Ранее "Комментарии" писали о том, что легкий самолет, перевозивший почти полтонны кокаина, потерпел крушение в центральной части Мексики. Авиакатастрофа произошла в результате воздушной погони, во время которой самолет пытался скрыться от властей.

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