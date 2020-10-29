В Одесском порту в контейнере с бананами из Эквадора выявили полцентнера кокаина - прокуратура

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Дмитрий Симоненко
Более 50 кг
кокаина выявили правоохранители Одессы в одном из портов города. Об этом
сообщили в прокуратуре города.
Незаконный
товар перемещался на территорию нашей страны из Эквадора в грузе с бананами.
Наркотическое вещество было расфасовано в небольшие упаковки, которые были
помечены фирменной маркировкой, указывающей на принадлежность к определенному
наркосиндикату. Всего стражи порядка изъяли 45 таких брикетов.
По факту
контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело по статье 305 Уголовного
кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы от 5 до 8 лет.
Проводятся следственные и поисковые мероприятия для установления круга лиц, причастных к контрабанде кокаина.
Ранее "Комментарии" писали о том, что легкий самолет, перевозивший почти полтонны кокаина, потерпел крушение в центральной части Мексики. Авиакатастрофа произошла в результате воздушной погони, во время которой самолет пытался скрыться от властей.
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