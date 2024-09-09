В Одессе внезапно скончался 19-летний курсант

В Одессе 19-летний курсант Одесского государственного университета внутренних дел Артур Дидур умер во время игры в волейбол. Из видео в соцсетях видно, что парень совершил прыжок, после чего схватился за голову и упал.

ОГУВД, фото из открытых источников

О смерти курсанта сообщили в университете, отметив, что трагедия произошла 8 сентября.





"С глубокой грустью и скорбью извещаем, что 8 сентября преждевременно остановилось сердце курсанта 2-го курса факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины ОГУВД рядового полиции Артура Дидура.

Артур был добрым, отзывчивым человеком, надежным товарищем, добросовестным и ответственным курсантом.

Светлый, искренний и жизнерадостный, упорный, трудолюбивый и целеустремленный – именно таким вспоминают Артура его сокурсники", – отметили в вузе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Университет Харькова сообщил о гибели первокурсницы

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого сообщил о трагической гибели в автокатастрофе 22 августа 2024 первокурсницы Военно-юридического института Валерии Панченко, информирует портал "Комментарии".

Валерия родилась 29 октября 2005 в Харькове. Училась в Элитнянском лицее Ольховского сельского совета.

"Успешно завершив обучение в школе, Валерия по совету мамы решила получить высшее образование в Польше. Проучившись там год, вернулась в Украину, чтобы осуществить свою мечту – стать юристом. Для этого поступила в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого", – говорится в сообщении .

22 августа 2024 года жизнь Валерии Панченко оборвалась в ужасном ДТП.

Подробности и фото – по ссылке.