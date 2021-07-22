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Главная Новости Общество происшествия В Одессе "большая вода" носила по улицам города тело умершего мужчины (ВИДЕО, ФОТО)
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В Одессе "большая вода" носила по улицам города тело умершего мужчины (ВИДЕО, ФОТО)

Город все еще оправляется от стихии

сегодня, 20:20
Автор:

Лиля Воробьева








Ночью в городе свирепствовала мощная стихия, которая  только могла пройти через "жемчужину у моря". Последствия страшной непогоды спасатели ликвидируют до сих пор.

В Одессе "большая вода" носила по улицам города тело умершего мужчины (ВИДЕО, ФОТО)

Стихия в Одессе (фото из открытых источников)

"Большая вода" все разрушала на своем пути. В одном из телеграмм-каналов "Одесса INFO" появилось видео, где видно, как потоки воды несут тело полуодетого мужчины.

Пока неизвестно, кем был тот человек, которого паводок "носил" по улицам города. Но новость шокировала местных жителей, которые и так не на шутку испугались непогоды.

В заметке под видео речь шла о том, что мужчину отнесло течением в море в Аркадии, где-то около ресторана "Ассоль".

как Одесса справилась с мощной непогодой.

По мнению одесситов, в последний раз с ливнем подобной силы Одесса сталкивалась в 2013 году. Непогода наделала много бед: свалила десятки деревьев, размыла клумбы и грунтовые дороги, многие районы города остались без электроэнергии. Вода подтапливала даже подъезды жилых многоэтажек. Также стихия затронула и Одесский район — на утро четверга электричества все еще не было в более чем 20 населенных пунктах.


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Источник: https://t.me/joinchat/vjlIZCH3B1QxODJi
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