В Одессе "большая вода" носила по улицам города тело умершего мужчины (ВИДЕО, ФОТО)

Ночью в городе свирепствовала мощная стихия, которая только могла пройти через "жемчужину у моря". Последствия страшной непогоды спасатели ликвидируют до сих пор.

Стихия в Одессе (фото из открытых источников)

"Большая вода" все разрушала на своем пути. В одном из телеграмм-каналов "Одесса INFO" появилось видео, где видно, как потоки воды несут тело полуодетого мужчины.

Пока неизвестно, кем был тот человек, которого паводок "носил" по улицам города. Но новость шокировала местных жителей, которые и так не на шутку испугались непогоды.

В заметке под видео речь шла о том, что мужчину отнесло течением в море в Аркадии, где-то около ресторана "Ассоль".