В общежитии учебного центра «Десна» произошел взрыв - есть раненые и жертвы

В общежитии учебного центра Сухопутных войск Украины "Десна" произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба учреждения на странице в Facebook.



"Сегодня около 17:30 во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной небрежности и пренебрежение мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба учебного центра

В результате несчастного случая один человек погиб, два человека получили ранения различной степени тяжести. Также, говорится в сообщении, пострадало гражданское лицо - девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Она госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

На месте происшествия сейчас работает следственная группа Национальной полиции Украины, руководство Учебного центра и командования Сухопутных Войск.

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