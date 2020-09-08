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Главная Новости Общество происшествия В Объединенных силах снова потери: на мине подорвались двое военнослужащих
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В Объединенных силах снова потери: на мине подорвались двое военнослужащих

По словам пресс-службы ОТУ "Восток", на данный момент раненые бойцы эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное

сегодня, 18:26
Автор:

Дмитрий Симоненко

Два военнослужащего из состава Объединенных сил получили сегодня боевые травмы в результате подрыва на мине. Об этом сообщает на официальной странице в социальной сети Facebook пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" Вооруженных сил Украины.

В Объединенных силах снова потери: на мине подорвались двое военнослужащих

Источник: Facebook ООС

"Сегодня, 8 сентября, во время проведения инженерных работ, в Донецкой области, в результате подрыва на мине ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмирования", - говорится в сообщении.

Известно, что обоим военнослужащим оперативно оказана первая медицинская помощь. Сейчас раненые эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о том, что вчера умер второй военный, раненный в результате подрыва автомобильной разливной станции АРС-14 в зоне проведения операции объединенных сил 6 сентября на Донбассе. Умершему матросу было всего 20 лет.


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