В ночном клубе погибли сотни людей, среди них были чиновники, военные и знаменитости

Во вторник ночью в столице Доминиканской Республики, Санто-Доминго, произошла трагедия — во время выступления легендарного исполнителя меренге Руби Переса в переполненном клубе Jet Set обрушилась крыша, похоронив под обломками десятки человек.

Трагедия в ночном клубе

Свидетели рассказали, что все началось с того, что с потолка начала сыпаться пыль, попадая даже в напитки. За считанные минуты после этого бетонная конструкция полностью упала, накрыв танцующую под энергичную музыку толпу. На тот момент в клубе находились сотни посетителей, в том числе музыканты, профессиональные спортсмены и члены правительства.

По официальной информации, погибли по меньшей мере 113 человек, более 255 получили ранения. Тела многих погибших получили только через сутки после трагедии — среди них и самого Руби Переса, которого нашли мертвым в среду утром.

Спасательные операции продолжаются до сих пор — к местным службам присоединились спасатели из Пуэрто-Рико и Израиля. Руководитель Центра чрезвычайных ситуаций Хуан Мануэль Мендес заверил, что поиски не прекратятся, пока есть хоть один пропавший без вести человек: "Мы будем здесь, пока нас нуждаются".

Пока опознать удалось только 32 жертвы. Среди погибших – кардиолог, архитектор правительства, бывший полицейский и брат замминистра по делам молодежи. Также подтверждена гибель звезды MLB Октавио Дотеля и доминиканского бейсболиста Тони Энрике Бланко Кабрери. Трагедия также унесла жизни саксофониста Луиса Солиса, выступавшего на сцене, нескольких венесуэльских барменов и капитана армии.

Отдельной болезненной утратой стала гибель Нелси Крус — губернатор провинции Монте-Кристи и сестры знаменитого бейсболиста Нельсона Круса. Она успела позвонить президенту Луису Абинадеру из-под завалов, но впоследствии скончалась в больнице.

Компания Grupo Popular сообщила о потере трех своих работников, среди которых президент банка AFP Popular с женой.

Тем временем десятки родственников продолжают поиск своих близких. Люди собираются у больниц, в Институте судебной медицины, листают списки, держат в руках фотографии и обнимают друг друга в слезах.

Что стало причиной обрушения крыши — пока не установлено. Пока неизвестно, когда в последний раз проводилась инспекция здания. Представители клуба заверили, что сотрудничают со следствием, однако семья владельцев пока не комментирует ситуацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пожар в ночном клубе Северной Македонии привел к гибели 59 человек.



