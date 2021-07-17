В Николаевской области разбился вертолет. Есть погибшие

Сегодня, 17 июля, примерно в 6:00 утра на Николаевщине разбился вертолет. Авария произошла вблизи села Зайве Николаевского района области.

Вертолет Ми-2 разбился сегодня в Николаевской области, фото из открытых источников

Вертолет Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) упал на землю и загорелся, в результате чего пилот и его помощник — погибли. Об этом сообщает официальный сайт ДСНС Украины.

Спасатели сумели за 25 минут потушить пожар на площади в 6 квадратных метров. К тушению и деблокации погибших были привлечены 8 человек и две единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В этом месяце вертолет с украинцами на борту также разбился в Польше. К счастью, пострадавшие остались живы, а видео падения вертолета публиковали "Комментарии".



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