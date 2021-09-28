В Николаевской области произошло крупное ДТП, есть погибшие

Четыре человека погибли и семеро травмированы в результате ДТП в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

ДТП в Николаевской области, фото Национальная полиция

Авария произошла вечером 27 сентября на трассе "Снигиревка-Калиновка" вблизи села Широкое. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с двумя грузовиками DAF и КАМАЗом с прицепом. В маршрутке находились 11 пассажиров. Из них 66 летний водитель и еще трое пассажиров, вместе с 15 летним подростком, погибли на месте. Еще семь пассажиров госпитализированы. Водители грузовых автомобилей повреждений не получили.

"Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", — сообщают в Нацполиции Николаевской области.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция. Они устанавливают обстоятельства ДТП,

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше автобус с детьми попал в ДТП. инцидент произошел недалеко от польского города Быдгощ. Сообщается, что автобус, в салоне которого находились 31 ребенок дошкольного возраста и воспитатели, попал в ДТП. Согласно данным СМИ, транспортное средство сначала съехало на обочину дороги, а потом слетело в кювет. В результате происшествия пострадали четверо взрослых пассажиров. Они получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что одного из раненых доставили в медицинское учреждение воздухом. У него подозревают перелом бедренной кости.

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