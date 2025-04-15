В Николаеве женщину оштрафовали за хулиганство: что она делала в собственной машине

Вчера, 14 апреля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, где граждане в Корабельном микрорайоне Николаева публично включали в автомобиле музыку российских исполнителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Николаевщины.

В Николаеве женщину оштрафовали за неподобающее поведение в машине

Сотрудники отделения полиции №3 Николаевского районного управления оперативно установили личность правонарушительницы – владелицы авто. Ею оказалась 37-летняя жительница областного центра. Свои действия она объяснила состоянием алкогольного опьянения.

На женщину правоохранители составили административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство". Материалы будут направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Полиция Николаевской области призывает граждан уважать память погибших и соблюдать нормы морали.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время мониторинга социальных сетей полицейские Киева обнаружили видео, на котором группа юношей на улице громко включила музыку российских исполнителей.

"Не обращая внимания на замечания прохожих и напоминания о трагедии в Сумах, где в результате ракетной атаки погибли люди, молодые люди не выключили российский трек, а сделали музыку громче и начали глумиться над гражданами", — отмечают в полиции.

Следовательно, правоохранители установили личности всех нарушителей – это двое 17-летних местных жителей, а также 20-летний житель Киевщины. Свои действия они объясняют тем, что находились в состоянии опьянения, ведь накануне употребляли алкогольные напитки, приобретенные старшим товарищем.

В настоящее время с молодыми людьми работают сотрудники Службы безопасности Украины.