В Николаеве семейный врач на площади заявила, что "коронавируса нет": подробности

В областном центре Николаевской области во время митинга, на который собрались противники вакцинации, выступила местная жительница, представившаяся на мероприятии семейным врачом. Она сказала, что у нее 8 лет медицинского стажа и она не верит ни в какой ковид. Видеоролик с ее выступлением выложил в социальных сетях Владимир Забара.

Но в городе никто такого врача не знает (фото из открытых источников)

Горожанка сказала, что ее зовут Оксана Валерьевна Винник. Но в городе никто не знает такого семейного врача.

По ее словам, что никакого коронавируса в настоящее время не обнаружено. На сайте украинского министерства и других стран такой информации нет. Поэтому людям рисуют картинки.

Также эта никому не известная врач рассказала, что не нужно делать никаких ПЦР-тестов, а медиков, признающим эту болезнь, нужно игнорировать.

Еще горожанка сказала, что она имеет медицинское образование, почему какое-то непонятное существо, это о тестировании, будет устанавливать ей диагноз.

Важно, что митинг антивакцинаторов прошел в Николаеве 8 ноября. Пришли немногие, примерно 100 человек. Они не надели защитные маски.

Горожане говорили о том, что каждый должен решить добровольно, делать ли ему прививки. Давить на граждан никто не имеет права.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Лондоне протест антиваксеров завершился нападением на полицию . В Лондоне прошли протесты противников вакцинации. Они закончились нападениями и столкновениями с полицейскими. Восемь из полицейских получили ранения. Арестованы 12 антивакцинаторов. Мероприятие, которое называлось празднование "Ночи Гая Фокса" собрало в центре столицы страны сотни антиваксеров. Они были в масках. Во время протеста подожгли чучело руководителя правительства Великобритании Бориса Джонсона.

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